Malezya'da artan Covid-19 vakaları tam kapanma kararı aldırdı

Malezya'da korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış, hükümeti harekete geçirdi. Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin yaptığı açıklamada, ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle 1 - 14 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde sosyal ve ekonomi sektörlerinde tam kapanma kararı alındığını belirtti.

Yassin, Malezya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (MKN) tüm kapanma sürecini gözlemleyeceğini ve bu süreçte sadece MKN tarafından listelenecek olan temel hizmetler ve ekonomik sektörlerin faaliyet göstereceğini kaydetti. Yassin, "Günlük vakalardaki son artış, ciddi bir yükseliş eğilimi gösterirken, ülke genelinde hastanelerin Covid-19 vakalarının tedavisi için kapasiteleri sınırlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 290 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 549 bin 514'e, son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının ise 2 bin 552'ye yükseldiği aktarıldı.