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Malezya'da hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okul kapatıldı

Malezya'da hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okul kapatıldı
Malezya'da hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okul kapatıldı

Endonezya’da çıkan orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle Malezya’nın Saravak bölgesinde 400’den fazla okul kapatıldı.

Endonezya'da çıkan orman yangınlarından yayılan duman Malezya'yı etkiledi. Malezya'yı meydana getiren 14 federe devletlerden biri olan Saravak'a yarım milyon maske gönderildi. Bölgede 400'den fazla okul kapatıldı. Yetkililer, sis ve hava kalitesinin düşmesinden dolayı Saravak halkına ağız ve burunlarını kapatması için 500 bin maske gönderdi. 409 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Endonezya'da orman ve çalılık alanlarda çıkan yangınların hava kalitesini düşürmesinden dolayı Endonezya'da da okullar kapatıldı. Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında süren orman yangınları ve rüzgar nedeniyle Malezya'nın güney kentlerine yayılan dumanların etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

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