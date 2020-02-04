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Malezya'da ilk korona virüsü vakası onaylandı

Malezya'da ilk korona virüsü vakası onaylandı
Malezya'da ilk korona virüsü vakası onaylandı

Malezya’da 41 yaşındaki bir hastada korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki ilk vaka onaylandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan korona virüsü, Malezya'da da ortaya çıktı. Toplam 10 vaka görülen ülkede, ilk korona virüsü vakası onaylandı. Malezya sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinden iş ortaklarıyla buluşmak üzere Singapur'a seyahat eden 41 yaşındaki Malezyalı hasta, ülkeye dönmesinden 1 hafta sonra semptomları göstermeye başladı.

Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, yapılan tetkikler sonucu hastada korona virüsünün saptandığını belirtirken, benzer semptomları gösteren Wuhanlı 63 yaşındaki bir hastanın da gözetim altına alındığını ifade etti.

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