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Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp

Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp
Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp

Malezya'nın Kedah eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.

Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp - Tıkla İzle

Malezya'nın Kedah eyaletinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Selle birlikte Jerai Dağı'ndan gelen kaya ve odun parçaları, yakınlardaki köylere taşındı. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı (JBPM) yetkilileri, şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 kişiden de haber alınamadığını açıkladı.

Yetkililer, sel felaketinden etkilenen iki bölgedeki yapıların ağır hasar gördüğünü, bazı kişilerin evlerinde mahsur kaldığını aktardı. Selden etkilenen bölgelerde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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