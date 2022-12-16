İhlas Haber Ajansı

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Malezya'da toprak kayması: 16 ölü, 17 kişi kayıp

Malezya'da toprak kayması: 16 ölü, 17 kişi kayıp
Malezya'da toprak kayması: 16 ölü, 17 kişi kayıp

Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında toprak kayması meydana geldi. Bölge polis şefi Suffian Abdullah, faciada 5 yaşındaki bir erkek çocuk da dahil olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve 17 kişinin de kayıp durumda olduğunu belirtti. Abdullah, heyelan sırasında alanda tahminen 94 kişinin bulunduğuna inanıldığını söyledi.

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