Malezya'da toprak kayması: 16 ölü, 17 kişi kayıp

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında toprak kayması meydana geldi. Bölge polis şefi Suffian Abdullah, faciada 5 yaşındaki bir erkek çocuk da dahil olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve 17 kişinin de kayıp durumda olduğunu belirtti. Abdullah, heyelan sırasında alanda tahminen 94 kişinin bulunduğuna inanıldığını söyledi.

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