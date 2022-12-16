Malezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 21'e yükseldi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Yetkililer, toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirirken, 14 kişinin kayıp olduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yerel Yönetim ve Kalkınma Bakanı Nga Kor Ming, kamp alanının yasa dışı bir şekilde çalıştırıldığını söyleyerek, Malezya genelinde nehir, şelale ve yamaç yakınında bulunan tüm "yüksek riskli" kamp alanlarının 7 gün süreyle kapatılması talimatını verdi. Bölge polis şefi Suffian Abdullah, heyelan sırasında alanda tahminen 94 kişinin bulunduğunu söylemişti. Arama kurtarma çalışmaları, iz köpekleri de dahil olmak üzere 700'den fazla personelle devam ediyor.

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