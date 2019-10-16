İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı
Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

Afyonkarahisar’da Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4’ü ağır 29 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Tatarlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Malezyalı turistleri taşıyan Akın Yıldırım (40) yönetimindeki 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada Malezyalı 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yardım ederken, otobüsün içinde mahsur kalan yaralıları vatandaşlar kendi imkânları ile dışarıya çıkardı. Daha sonra olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Hayati Kanat - Recep Dikici
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.