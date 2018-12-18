Mali aracı kuruluşlar sektörü 2017 yılı verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı. Buna göre; finansal hizmet faaliyetlerinde 225 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 63 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 247 girişim faaliyet gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 155 milyar 785 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 89'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 3,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre yüzde 16,4 arttı

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 16,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 16,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 18,8 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 319 bin 488 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 71,9'unu finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,2'sini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 21,9'unu ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 32 milyar 601 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82,8'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,3'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 86,4'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 13,6'sı ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,5 oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2017 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 148 bin 627 iken erkek personel sayısı 157 bin 711 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,5, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,5 oldu.