Mali yapıdan sapma Trabzonspor'u kongreye taşıdı

Bireysel performansların, sportif başarıyı etkilediği bordo-mavili takımda mali yapıdan sapma, önce Ahmet Ağaoğlu'nun sonrada Abdullah Avcı'nın gidişiyle kongre sürecine taşıdı. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise takım bütçesinin 41 milyon Euro'dan 18 milyon Euro'ya çekilmesi gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın tek listeyle gireceği seçimler 25-26 Mart tarihleri arasında yapılacak. Liste çalışmalarına son dokunuşlarını yapan Doğan'ın, ilk hedefinde kulübü ekonomik olarak rahatlatarak oyuncuların kafasını sadece sahaya odaklamalarını sağlamak. Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi düzenli ödeme planını hayata geçirerek sürdürülebilir mali yapıya kavuşturmak.

Mali yapıdan sapma Ahmet Ağaoğlu ve Avcı'nın ayrılıklarına yol açtı

Şampiyonluk sonrası yapılan transferlerin bordo-mavili kulübün borç yükünü arttırması, oluşan mali tabloda Karadeniz ekibi 4 yıllık planlamasından sapmasıyla yaşanan süreçte başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla kongre süreci başladı. Ardından Abdullah Avcı'nın istifası mali ve sportif başarının örtüşmemesi, Trabzonspor forması giyen oyuncuların bireysel performanslarının negatif seyretmesiyle 5 Aralık 2021'de 3 yıllığına seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin görevi bırakmasıyla son buldu.

Aynı kadroyla sahaya çıkamadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 24 maçın bir çoğunda farklı 11'ler ile sahaya çıktı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon yakaladığı kadro istikrarını ise bu sezon geride kalan bölümde yakalayamadı. Transfer nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve yeni arayışlar bordo-mavililerde kadro istikrarının önüne geçti.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ilk 2. haftayı kayıpsız geçerken Cornelius'un ani ayrılığı, Vısca, Dorukhan Toköz ve Hamsik'in sakatlıklarıyla devam eden olumsuz sürece yeni transferlerin de uyumsuzluğuyla devam eden gidişatta Karadeniz ekibi önünü alamadığı bir süreç yaşadı.

Mahmut Ören; "Takım bütçesi 18 Milyon Euro'ya çekilmeli"

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, teknik kadro dışında prim dağıtılmaması gerektiğini belirterek, "Sezon başı borca borç bindirerek yapılan maliyeti çok yüksek 15 transferden yüksek bonservis bedel getirebilecek olan futbolcular göndermeli. Teknik kadro dışında pirim dağıtılmamalı, her alanda tasarruf uygulamalıdırlar. Kişilerin değil, kurumun istikbalini düşünerek yeni bir yapılanmayla geleceğin iskeletini oluşturup, üst sıralara oynayacak daha düşük maliyetli, daha genç, daha dinamik bir takım kadrosu oluşturmalı. Mevcut 41 milyon Euro olan futbolcu bütçesinin sürdürülebilir maaş bütçesi olmadığından, 18 milyon Euro civarına indirmeli ve adım adım hedeflere yürüyerek, borcu çevrilebilir bir noktaya getirmeli"ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin



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