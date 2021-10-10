Malili aktivistten Macron'a yanıt: 'Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde düzenlenen Afrika- Fransa Zirvesi'ne başkanlık etti.

Sivil toplum kuruluşlarından seçilen 12 genç, Akdeniz'deki göçmenlerin akıbeti, Benin'de yağmalanan sanat eserlerinin iadesi ve Mağrip vatandaşlarına yönelik vize sayılarının azaltılması gibi konular hakkında Macron'u soru yağmuruna tutarak Fransız "sömürgeciliğini", "kibrini" ve "ırkçılığını" kınadı. Malili Aktivist Adam Dicko ise Fransa'nın Sahel'deki varlığı konusunda konuşma yaparak Macron'u zor durumda bıraktı.

"Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı"

Sahel'de yaşananların yalnızca Libya'da yapılanların bir sonucu olduğunu belirten Dicko, "Libya'daki bu müdahalede Afrika Birliği'nin varlığını unuttunuz" dedi. Dicko, Fransa'nın Mali'deki varlığının Mali'ye yardım etmek için olduğunu söyleyen Macron'a cevap olarak, “'Mali'ye yardım etmek için Mali'deyiz, Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali'de hükümet olmayacaktı' demeyi seviyorsunuz. Ama Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa'nın olmayacağını söylemek istiyorum. Biz bağlıyız, bize yardım etmeye geldiğinizi söylemeyi bırakın. Çünkü terörizm sadece Mali'yi tehdit etmiyor, sizi de tehdit ediyor" açıklamasında bulundu.

Libya'da yapılan hatayı kabul ettiğini belirten Macron ise "Libya hakkında söylediklerinize katılıyorum. Libya konusunda halkın egemenliğine saygı duymadık. Bu bir hata" diye cevap verdi.

"Libya'da yaptığınız hataları telafi etmek için Sahel'desiniz"

Fransa'nın Libya'daki hatasını telafi etmek için Sahel bölgesinde bulunduğunu öne süren Dicko, "Eğer bu hatayı kabul ederseniz, Sahel'de yaşananların yalnızca bu müdahalenin sonucu olduğunu göreceksiniz. Yani siz Libya'da yaptığınız hataları telafi etmek için Sahel'desiniz ve bu hataları telafi ederken başka hatalar yapıyorsunuz" dedi.

"Ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum"

Yabancı askeri müdahalelerin hiçbir zaman sorun çözmediğini hatırlatmak istediğini belirten Dicko, "Libya, Afganistan bugün ne durumdalar? Ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum. Sorumluluklarınızı alın ve yardım etmek için buradayız demeyi bırakın. Ortak düşmanımız var. Beraber mücadele ediyoruz. Son günlerde Mali hakkında yapılan açıklamalar utanç verici çünkü düşmanınız aynı ve düşmanınız güçleniyor" sözlerini aktardı.

Macron'un Dicko'ya bu açıklamaları Malili yetkililere de söylemesi gerektiğini belirtmesinin üzerine Dicko, "Bırakın bu paternalist konuşmayı, size yardım edeceğiz demeyi bırakın. Bizim yardıma ihtiyacımız yok, işbirliğine, ortaklığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Zirveye, 54 ülkeden 3 bine yakın aktivist ve sivil toplum örgütü katılırken, 1973'ten bu yana Afrika-Fransa Zirvesi'ne ilk kez Afrika ülkelerinden hiçbir devlet başkanı katılmadı. Tamamen gençlere yönelik organize edilen bu zirvede, Afrika ve Fransa'dan yüzlerce genç girişimci, sanatçı, araştırmacı, sporcu, öğrenci ve aktivist, girişimcilik ve yenilik, yükseköğrenim ve araştırma, kültür ve spor temalarını müzakere etmek için bir araya geldi.

Macron geçtiğimiz hafta, “Fransa olmasaydı Mali teröristlerin eline geçerdi” açıklamasında bulunmuş, ardından Fransa'nın Bamako Büyükelçisi, Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Melike Yazır

