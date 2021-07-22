Mali'nin geçici Devlet Başkanı Goita'ya bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Mali'nin geçici Devlet Başkanı Assimi Goita, 20 Temmuz'da başkent Bamako'da bulunan Bamako Ulu Camii'nde bayram namazı kıldığı sırada kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Kurban Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde elinde bıçak olan bir kişinin bayram namazı sonunda Goita'ya yaklaştığı ve boynundan bıçaklamaya çalıştığı görülüyor.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Goita olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Her şey yolunda, sorun yok. Lider olmanın bir parçası. Mutsuz insanlar ve istikrarı bozmaya çalışacak insanlar her zaman vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise saldırganın güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordunun 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure tutuklanmış ve ülkede ikinci darbe yapılmıştı. Ardından darbelere öncülük eden Assimi Goita, geçici devlet başkanı olmuştu.

Serkan Bayar

