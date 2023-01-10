Maliyet artışı berberleri de etkiledi; saç kesim ücretini 100 lira yaptılar

Yeni yıl ile beraber İstanbul'da erkek berberlerinde saç ve sakal kesimi ortalama 100 TL'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Bahçelievler'de 70 TL olan saç sakal tıraşı yüzde 30 artışla 100 TL oldu. Maliyetlerin arttığını belirten berberler ise zammın normal olduğunu söyledi.

“Müşterilerimiz saç sakal tıraşının 100 TL olmasından memnunlar”

İstanbul Berberler Odası'nın saç ve sakal kesimini minimum 120 lira olarak uyguladığını belirten berber İrfan Çilo, “Biz daha uygun bir fiyatla saç sakal kesimini 90-100 liradan yapıyoruz. Müşteriler yılbaşı sonrası ilk başta çok tepki verdiler ancak şu anda normal olduğunu düşünüyorlar. Zamlardan sonra müşterilerin tıraş olma zamanlarında aksaklık olmuyor. Bizim genelde müşterilerimiz sabit. Zammın nedeni ise giderlerimiz olan kira, kullandığımız ürünlerde yaşanan artışlar. Müşterilerimiz zamdan memnunlar. Şu anda yeni yılda 40 TL, saç tıraşı 80 TL, fön 40 TL, saç düzleştirmesi 300, perma 400, buhar makinemizde 100 TL” şeklinde konuştu.

“Yapılan zammı çok bulmuyorum”

Yeni yılda berberlere yapılan zammı değerlendiren bir müşteri, “Yapılan zammı çok bulmuyorum. Saç tıraşı devamlı olduğumuz şey gelmek zorundayız. Sakalı kendimiz halledebiliyoruz fakat saç öyle olmuyor. Yılbaşından önce 70 TL'ye oluyordum şimdi ise saç sakal 100 TL'ye oluyorum” diye konuştu.

Uğur Çetin - Muhammed Fırat Aksoy

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