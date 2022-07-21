İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HER 1905 yabancı plakalı otomobil sürücüsü İ.B. Malkara istikametine seyir halindeyken, Ahievren Kavşağından karşı istikamete kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan Y.B. isimli kişinin kullandığı 59 LL 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı.

Yaralanan Y.B. gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdi Kuru

İLGİLİ HABER
Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu
İLGİLİ HABER
İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İLGİLİ HABER
İstanbulda feci kaza: Panelvan araç uçurumdan aşağıya uçtu İstanbul’da feci kaza: Panelvan araç uçurumdan aşağıya uçtu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.