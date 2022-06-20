Malkara'da iş yerinden sigara hırsızlığı

Olay, Malkara ilçe merkezi Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Erdoğan Baykal, dükkanından hırsızlık yapıldığını görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede iş yerinden 10 bin lira değerinde sigara çalındığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından kapı ve pençelerden parmak izi örnekleri alındı. Hırsızlık yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdi Kuru

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