Maltepe D-100 karayolunda tehlikeli yolculuk kamerada

Maltepe D-100 karayolunda plakasız bir motosiklet üzerinde ilerleyen biri çocuk 3 kişi yürekleri ağza getirdi. Motosikletin yan kısmına bağlanmış alanda karton torbası üzerine oturan kadın ve motosikletin arka koltuğuna yan şekilde oturan küçük çocuk D-100 karayolunda hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Küçük çocuğun motosiklet üzerinde korumasız ve tehlikeli şekilde oturması sürücüleri korkuttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, Pendik istikametine ilerleyen motosiklet bir süre sonra farklı yöne yönelerek ayrılıyor.

Emre Sertdemir

