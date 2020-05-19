Maltepe sokakları 19 Mayıs'ta dans ve müziklerle şenlendi

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl sokaklarda kutladı. Bando takımı Maltepe sokaklarında gezerek çeşitli şarkılar ve marşlar söylerken, folklor grubu ise danslarını sergiledi. Evlerinde bulunan vatandaşlar da birbirinden güzel şarkılara ve danslara eşlik etti.

"Evlerinde bu coşkuyu yaşatıyoruz"

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, “Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Biz Maltepe Belediyesi olarak minibüs yolundan başlayıp Maltepe merkeze kadar devam eden coşkulu kortejler yapardık, on binler katılırdı. Şimdi maalesef salgın nedeniyle vatandaşlar evlerinde. Biz de artık evlerine geliyoruz. Evlerinde bu coşkuyu yaşıyoruz. 4 gündür bütün mahalle ve sokaklarımızda dolaşmadığımız yer kalmadı. Bu coşkuyu bütün Maltepelilerle birlikte yaşıyoruz” dedi.

Çocuklarıyla birlikte etkinliği izlemeye gelen bir vatandaş, “Bu anlamlı günde Maltepe Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Evde kaldığımız, kutlama yapamadığımız bu günlerde evlerimize gelip bu kutlamaları yaptıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan, coşkulu anların yaşandığı etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Gamze Erdemir - Mustafa Biçer - Aykut Zor

