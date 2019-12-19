Maltepe Üniversitesi'nden ‘2023 Eğitim Vizyonu' atağı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarının temelini oluşturan ve gelecek misyonu olarak kabul edilen ‘2023 Eğitim Vizyonu Belgesi' kapsamında yeni yol haritası oluşuyor. Bakanlığın belirlediği hedefler doğrultusunda Maltepe Üniversitesi, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri için çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde üniversite, her yaş ve branştan öğretmen, öğrenci ve veliye eğitim verecek.

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Başta Maltepe, Kadıköy, Üsküdar ve Sancaktepe ilçeleri olmak üzere 20'ye yakın anadolu lisesi, imam hatip lisesi ve güzel sanatlar liselerinde imzalanan protokoller kapsamında eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 10 binlerce öğrenci, binlerce öğretmene dokunduk. Yeni protokollerle desteği artırdık. Okullarla yapılan çalışmaların üniversiteler için çok önemlidir. Okullarla iç içe olmak bize toplumu daha yakından tanıma ve anlama fırsatı veriyor. Üniversite sıralarına gelecek öğrencileri ve velileri akademiye de hazır hale getiriyor." diye konuştu.

Öğretmenlere yüksek lisans şansı

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin lisansüstü çalışma yapmasını önerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, "Özelikle eğitim yönetimi ve denetimi, okul öncesi eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, İngiliz dili eğitimi konularında öğretmenler, lisansüstü çalışmalarla yerleşkemize öğrenci olarak gelecekler” dedi.

Lise öğrencileri kampüs havası soluyor

Lise öğrencilerine yönelik desteklerine de dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, lise öğrencilerinin Maltepe Üniversitesi'ne gelip, derslere katıldığını, öğrencilerin üniversite havasını soluduklarını belirterek, çeşitli fakültelerden uzman akademisyenlerin de liselerde derse girdiklerini söyledi.

Roman kahramanları haftası 81 ile yayıldı

Prof. Dr. Çotuksöken, "Maltepe Üniversitesi'nde 16-21 Aralık tarihlerinde her yıl kutlanan Roman Kahramanları Haftası, 2019 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüyle yapılan bir protokol kapsamında ülkemiz genelinde kutlanmaya başlandı. İki kurum arasında imzalanan protokolle 16-21 Aralık arası Roman Kahramanları Haftası ilan edildi. Bu yıl tüm Türkiye genelinde sosyal bilimler ve anadolu liselerinde etkinlikler düzenleniyor. Üniversitemizdeki etkinliğe de yine okullar çağrıldı. Etkinliğe ünlü yazarlar geliyor, roman kahramanlarının kostümleriyle defileler yapılıyor, sergiler açılıyor, müzikli temsiller, şiir dinletileri düzenleniyor" açıklamalarında bulundu.