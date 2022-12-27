Maltepe'de 150 bin liralık soygun: Kumbarayı da çalmayı unutmadı

Olay, geçtiğimiz ay Maltepe'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için evden ayrılan Yasemin İde isimli kadının evden çıkışını fırsat bilen şüpheli, önce çevreyi kontrol etti ardından binanın bahçe bölümünde bulunan kömürlük kısmına çıkarak apartman dairesine giriş yaptı. Kesici alet yardımıyla dairenin camını açan şüpheli, evde bulunan 150 bin Lira değerindeki ziynet eşyaları ve kumbarayı çaldı. Eve giren hırsızlık şüphelisi, çaldıklarıyla kayıplara karıştı. Eve gelen daire sahibi Yasemin İde, ziynet eşyalarının çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin bina bahçesine giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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