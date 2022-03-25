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Maltepe'de 3 binanın çatısı alev alev yandı

Maltepe'de 3 binanın çatısı alev alev yandı
Maltepe'de 3 binanın çatısı alev alev yandı

Maltepe’de 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yan binaların çatısına sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, çatıları alev topuna dönen binalar havadan görüntülendi.

Maltepe’de 3 binanın çatısı alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, Maltepe'de Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bir apartmanın çatısı alevlere teslim oldu. Alevlerin büyümesi ve rüzgarların etkisiyle yangın yan tarafta bulunan diğer 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangını görüp büyük panik yaşayan mahallesi sakinleri polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangında bir binanın çatısı çökerken, sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Yangın nedeniyle 3 binada maddi hasar meydana geldi. Yangını gören Ahmet Kiraz, “Bir binada çıkan yangın diğer 2 binaya da sirayet etti. Yangına müdahale yetersiz kaldı. Bizim binaya yaklaşmasından korkuyoruz. Ölen ya da yaralanan yok. Ekipler müdahale ediyorlar” diye konuştu. Öte yandan alevlere teslim olan 3 binanın çatısı havadan dron ile görüntülendi.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç

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