Maltepe'de 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Olay saat 22.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Esen Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığı öğrenildi. Sigara izmariti kaynaklı olduğu öğrenilen yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü. Olay yerine yakın bir sokakta oturan vatandaş da yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Emin Şentürk



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