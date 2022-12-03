Maltepe'de 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan K.A hakimiyetindeki 34 FHL 110 plakalı Volkswagen marka otomobil süratli olması sebebiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 34 TAR 71 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Ticari taksi ise kendisine arkadan çarpan otomobil sebebiyle sürüklenerek park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 34 FHL 110 plakalı otomobil sürücüsü K.A. ve çöp konteynerinin çarptığı yaya Z.U. adlı kadın yaralandı.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu

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