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Maltepe'de 4 kadının hırsızlık oyunu: 2'si oyaladı, diğerleri çaldı

Maltepe'de 4 kadının hırsızlık oyunu: 2'si oyaladı, diğerleri çaldı
Maltepe'de 4 kadının hırsızlık oyunu: 2'si oyaladı, diğerleri çaldı

Maltepe’de bir giyim mağazasına gelen 4 kadından 2’si işletme sahibini oyalarken diğer 2 kişiyse kıyafetleri çaldı. İşletme sahibi daha önce de hırsızlık olayının yaşandığını, toplamda 4 bin liralık zararı olduğunu belirtti. Yaşanan hırsızlık anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de 4 kadının hırsızlık oyunu: 2'si oyaladı, diğerleri çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 4 kadın ürünleri incelemeye başladı. Şüphelilerden 2'si ürünlerin fiyatlarını sorarak işletme sahibini oyaladı. Dükkânın girişinde bulunan ürünleri inceleyen diğer 2 kadın ise dükkân sahibinin dalgınlığından faydalanıp rafta bulunan kıyafetleri çalarak işyerinden çıktı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda da hırsızlık olayının yaşandığını belirten işletme sahibi, toplamda 4 bin lira değerinde ürününün çalındığını belirtti.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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