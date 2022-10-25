Maltepe'de 4 kadının hırsızlık oyunu: 2'si oyaladı, diğerleri çaldı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 4 kadın ürünleri incelemeye başladı. Şüphelilerden 2'si ürünlerin fiyatlarını sorarak işletme sahibini oyaladı. Dükkânın girişinde bulunan ürünleri inceleyen diğer 2 kadın ise dükkân sahibinin dalgınlığından faydalanıp rafta bulunan kıyafetleri çalarak işyerinden çıktı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda da hırsızlık olayının yaşandığını belirten işletme sahibi, toplamda 4 bin lira değerinde ürününün çalındığını belirtti.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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