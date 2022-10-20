Maltepe'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık personeli 4 yaralı

Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, E.S. yönetimindeki 34 FGZ 737 plakalı Citroen marka otomobil, D-100 Karayolu'nda sağa çıkış yapacağı esnada emniyet şeridinde ilerleyen ambulansla çarpıştı. Çapmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Yaşanan kazada ambulanstaki 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam
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