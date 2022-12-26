Maltepe'de ambulans ile otomobil çarpıştı: Kazada yaralanan genç telefonunu elinden bırakmadı

Ambulans çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola savruldu. Kazada 1'i sağlıkçı olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan gencin, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bile elinden telefonu bırakmaması dikkat çekti.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kevser Gülpınar hakimiyetindeki 34 DDE 740 plakalı otomobil, karayolu üzerinde sağa dönüş yapacağı esnada emniyet şeridi üzerinde ilerleyen Barış Tepe kontrolündeki ambulansla çarpıştı. Ambulans aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola savruldu. Kazada 1'i sağlıkçı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası elindeki telefonu bırakmayan yaralı genç, sağlıkçıların uyarısına rağmen telefon elinde sedyeye ile ambulansa alındı. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam



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