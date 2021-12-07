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Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu

Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu
Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu

"Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda şerit sayısı düşürüldü. Çalışmalar nedeniyle daraltılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İBB ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle Maltepe - Bostancı mevkii D-100 karayolu Kadıköy istikametine kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan 3 şerit olarak gerçekleştirilmeye başlandı. İlk etabının 1 ay süreceği öğrenilen proje çalışmaları sonrası sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Öte yandan araç sürücülerinin ilerlemekte zorluk yaşadıkları uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

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