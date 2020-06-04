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Maltepe'de define için ormanda kazılan çukur havadan görüntülendi

Maltepe'de define için ormanda kazılan çukur havadan görüntülendi
Maltepe'de define için ormanda kazılan çukur havadan görüntülendi

Maltepe Başıbüyük Ormanında kazı yaptığı öğrenilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin polis memuru olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ormanda kazı yapılarak oluşturulan çukur havadan görüntülendi.

Maltepe’de define için ormanda kazılan çukur havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Maltepe Başıbüyük ormanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışmalar yürüten polis, kazılmış çukur olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı aramalarda bulundu. Bölgede kazı yaptıkları öğrenilen V.B., S.U. ve polis memuru A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca izinsiz kazıya karışan iki kişinin daha arama çalışmalarına polis ekiplerince devam edildiği öğrenildi.
Öte yandan, Başıbüyük Ormanında izinsiz şekilde kazı yapılarak oluşturulan çukur drone ile havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Halit Arslan-Bayram Şahin

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