Maltepe'de düğün konvoyunda silahlı, çakarlı maganda kamerada

Olay, geçtiğimiz Salı günü Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün eğlencesi için gerçekleştirilen konvoya sahte çakar taktığı araçla katılan Mehmet Çiltepe isimli şahıs aracından çıkarak yanında taşıdığı kurusıkı silahla rastgele havaya ateş açtı. Düğün konvoyunda terör estiren şüpheli şahıs o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca polis ekipleri harekete geçti.

Şahıs polis ekipleri tarafından ikametinde yakalandı. Yapılan adli işlemle birlikte şahsa trafik yönünden de bin 339 TL trafik para cezası uygulandı.

Aracına sahte çakar taktıran şahsın düğün konvoyunda havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

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