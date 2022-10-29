Maltepe'de düğünde husumetli iki aile arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 5 yaralı

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde yapılan düğüne katılan ve aralarında husumet olan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahı çıkararak karşı tarafa 16 el ateş açtı. Karşı taraf ise bıçak ve taşlarla saldırdı.

Olayda kardeş oldukları öğrenilen A. B., O. B., ve B. B. yaralanırken karşı aileden ise E. Ç. ve henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası hızla adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çıkan kavgada yaralanan B. B.' nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan



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