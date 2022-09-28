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Maltepe'de eğlenceyle başlayan gece kanlı bitti

Maltepe'de eğlenceyle başlayan gece kanlı bitti
Maltepe'de eğlenceyle başlayan gece kanlı bitti

Maltepe’de, eğlenmek için bir apartman dairesinde buluşan arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı. Yaşanan olay sonrası yaralı şahsın çığlıkları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe’de eğlenceyle başlayan gece kanlı bitti - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir apartman dairesinde eğlenmek için buluşan bir grup şahıs arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan birinin çıkardığı silah arbede esnasında ateş aldı ve Turgut S. isimli vatandaş yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay sonrası yaralı şahsın çığlıkları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu

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