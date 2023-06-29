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Maltepe'de ehliyet kovalamacası: Polislerden kaçtı

Maltepe'de ehliyet kovalamacası: Polislerden kaçtı
Maltepe'de ehliyet kovalamacası: Polislerden kaçtı

Maltepe'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Çok sayıda ekibin takip ettiği şahıs ara sokakta yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi.

Maltepe'de ehliyet kovalamacası: Polislerden kaçtı - Tıkla İzle

Olay, Maltepe'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 34 FMJ 154 plakalı otomobil sürücüsü Taha S. polis ekiplerinin denetimi esnasında ehliyeti olmadığı gerekçesiyle dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracıyla ara sokağa giren ehliyetsiz sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Kaçan araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı

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