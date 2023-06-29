Maltepe'de ehliyet kovalamacası: Polislerden kaçtı

Olay, Maltepe'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 34 FMJ 154 plakalı otomobil sürücüsü Taha S. polis ekiplerinin denetimi esnasında ehliyeti olmadığı gerekçesiyle dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracıyla ara sokağa giren ehliyetsiz sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Kaçan araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı

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