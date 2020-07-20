Maltepe'de evin bahçesindeki köpeklerin çalındığı anlar kamerada

Maltepe'de 7 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, bir şahıs evin bahçesinde bulunan köpekleri fark etti. Şahıs, evin önünde bir süre telefonla konuşarak vakit geçirdi. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak iki köpeği dışarı çıkardı. Şahıs köpeklerle beraber olay yerinden uzaklaştı.

Çalınan Mişa ve Pırpır isimli köpeklerin sahibi Gülhan Serenli, “Bir kişi kapıda bekliyor, telefonla konuşuyor. O arada ben de evdeyim ama içeri girmiştim. Kapıyı açıyor köpeklerle beraber yürüyor sonra koştururcasına köpekleri götürüyor. Köpeklerin uzağa gitmeleri mümkün değil. Savcılığa gittim. Fotoğraflarını videolarını verdim. Köpeklerimin ve şahsın bulunmasını istiyorum” dedi.

Hayvansever Semih İğdigül de “Hem canımız hem malımız gitti” diyerek çalınan köpeklerin bulunmasını istedi.

İki köpeğin evin bahçesinden çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs evin önünde telefonla konuşarak vakit geçiriyor. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak köpekleri götürüyor.

Halit Arslan - Cem Güney Kılıç