Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı

İddiaya göre dün saat 07.00 sıralarında Maltepe'deki bir apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan Kezban K., bir kişinin kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ye söyledi. Şüpheliyi kovalamaya başlayan Ramazan K. şüpheliyi yakaladıktan sonra yere yatırıp tokatladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezine getirdi.

Muhammed Ç., emniyette verdiği ifadede, ”Olay günü işe gitmek için evden çıktım ve bir binanın önünden geçerken su sesi duydum. Banyo penceresi yere yakın olduğu için pencerenin dibine kadar yaklaştım ve su sesinin buradan geldiğine emin oldum. Daha sonra bir an kendimi kaybettim ve eğilerek banyo penceresinden içeri baktım. Banyo penceresi yarım açık vaziyetteydi. Bir süre pencereden içeri baktım ancak içerisi görünmediği için içerideki kişiyi göremedim" dedi.

“Pişmanım”

Bir kişinin yanına koşarak geldiğini gördüğünü ve panikleyerek kaçmaya başladığını anlatan Muhammed Ç., ”Bir iki sokak kaçtıktan sonra, ismini sonradan Ramazan K. olarak öğrendiğim ve içeriye baktığım dairenin sahibi olan kişi beni yakaladı. Daha sonra beni yakaladığı sokağa polisler geldi. Banyo penceresinin sinekliğini yırtmadım. Ben pencereden bakarken sineklik yırtıktı. Pencereden içeri bakarken banyoda bulunan kadının kendisini ya da evini daha önce gözetlemedim. Böyle bir olayı ilk defa yaptım. Pişmanım” dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Elyesa Karatepe

