İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de güpegündüz silahlı çatışma kamerada

Maltepe'de güpegündüz silahlı çatışma kamerada
Maltepe'de güpegündüz silahlı çatışma kamerada

Maltepe'de dün iki grup arasında güpegündüz çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahıslar vatandaşların adeta arasından birbirine ateş açarken, çocuklar ve kadınlar panikle etrafa kaçışıyor. Öte yandan çatışmada seken kurşunlardan bir kadın sırtından yaralandı.

Maltepe'de güpegündüz silahlı çatışma kamerada - Tıkla İzle

Maltepe Zümrütevler'de dün iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, çatışma sırasında bir kadın seken kurşunların sırtına isabet etmesiyle yaralanmıştı. O çatışmaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde şahıslar güpegündüz geldikleri arabadan iniyor.

Ellerinde silahlarla karşı tarafa ateş açmaya başlıyorlar. Bu sırada sokakta kadın ve çocukların olduğu görülüyor. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağını tutarken karşı tarafa silahla ateş açmaya devam ediyor. Bu sırada vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Silahlı grup, şahısları kovalayıp ateş açarken, çocuklar da panikle etrafa kaçıyor. Polis şimdi güpegündüz dehşet saçan şehir eşkıyaları yakalamak için çalışma başlattı.  

Halit Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.