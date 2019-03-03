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Maltepe'de hafif ticari araç otobüs durağına girdi: 1 yaralı

Maltepe'de hafif ticari araç otobüs durağına girdi: 1 yaralı
Maltepe'de hafif ticari araç otobüs durağına girdi: 1 yaralı

Maltepe’de hafif ticari bir araç henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, 00.15 saatlerinde, Maltepe D-100 karayolu Gülsuyu Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Kaya yönetimindeki 34 UU 9936 plakalı hafif ticari araç D-100 karayolu Ankara İstikametinde henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma daha sonra durağa çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü Ayhan Kaya'yı hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Facianın eşiğinden dönüldü
Kazanın olduğu sırada otobüs durağında kimsenin olmamasından dolayı facianın eşiğinden dönüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Aydemir Kadıoğlu

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