Maltepe'de ‘hesabı biz öderiz' tartışması kamerada

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir mekanda hesap ödeyen gençler ile ‘kızların hesabını biz öderiz' diyen bir başka grup arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gençlerden biri masada duran bardağı tartışma yaşadığı gruba fırlattı. Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu.

Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç

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