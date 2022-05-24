Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe sahil yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü ile İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün “Bana kim vurdu” dediği ve zabıta ekiplerinin sürücüyü araç içerisine zorla sokmaya çalıştığı görüldü.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu

