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Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada

Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada
Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada

Maltepe’de bir sürücü ile İBB’ye bağlı zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma esnasında, zabıta ekipleri vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı. İBB zabıta ekipleri ile vatandaş arasında yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe sahil yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü ile İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün “Bana kim vurdu” dediği ve zabıta ekiplerinin sürücüyü araç içerisine zorla sokmaya çalıştığı görüldü.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu
 

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