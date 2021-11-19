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Maltepe'de içinde hasta babasının olduğu evini ateşe verdi

Maltepe'de içinde hasta babasının olduğu evini ateşe verdi
Maltepe'de içinde hasta babasının olduğu evini ateşe verdi

Maltepe’de psikolojik sorunları olan adam, bunalıma girince içerisinde babasının bulunduğu evini ateşe verdi. Evde bulunan astım ve kalp hastası olan yaşlı babayı polis ekipleri çıkardı. Mahalleli yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Maltepe’de içinde hasta babasının olduğu evini ateşe verdi - Tıkla İzle

İddiaya göre 35 yaşındaki psikolojik sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı Serkan Hatun, astım ve kalp hastası olan babası Fahri Hatun'un ve kendisinin içerisinde bulunduğu evini çakmakla ateşe verdi.

Evde bulunan bazı eşyaların alev almasıyla evden dumanlar çıktı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, astım ve kalp hastası olan baba Fahri Hatun'u evden çıkardı, oğlu Serkan Hatun'u ise gözaltına aldı. Komşularının bahçesine götürülen babaya, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

“Çocuk herhalde sinir buhranıyla orada çakmağı çaktı”

Olayı gören vatandaşlardan Mine Oy,” Benim köpeklerim var. Onlar havlayınca seslere çıktım, buraya geldim. Hiçbir şey bilmiyorum ki ne olduğunu. İçeride duman vardı. Baba hasta olduğu için dışarı çıkardık. Şuan itfaiye vazifesini yapıyor. Baba kalp krizi geçirmişti. Çocuk herhalde sinir buhranıyla orada çakmağı çaktı” dedi.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat
 

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