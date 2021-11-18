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Maltepe'de İETT otobüsünde fenalaşan kadını şoförün dikkati kurtardı

Maltepe'de İETT otobüsünde fenalaşan kadını şoförün dikkati kurtardı
Maltepe'de İETT otobüsünde fenalaşan kadını şoförün dikkati kurtardı

Maltepe'de hastaneden çıkıp bindiği İETT otobüsünde yolculuk yapan genç kadın fenalık geçirerek bayıldı. Durumu sağlık ekiplerine bildiren otobüs şoförü aracı E-5'te yol kenarına çekerek baygınlık geçiren kadına ilk yardımda bulundu. Otobüste fenalık geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de İETT otobüsünde fenalaşan kadını şoförün dikkati kurtardı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Maltepe'de E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastaneden çıkıp Kurtköy- Kadıköy seferini gerçekleştiren bir İETT otobüsüne binen binen genç kadın, otobüs Maltepe Köprüsü durağına geldiği esnada fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Yolcuların durumu otobüs şoförüne bildirmesi sonrası şoför, durumu sağlık ekiplerine bildirerek otobüsü E-5'te yol kenarına çekti. Baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi İETT sürücüsü yaparken olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan otobüste fenalık geçiren genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Otobüste baygınlık geçirdi”

İETT şoförü Mehmet Aslan, “Bayan ameliyatlıydı. Marmara Hastane durağında bindi. Maltepe köprüsünde baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerine haber verdik geldiler. Şu an durumu iyi. Ambulansa aldılar, hastaneye götürdüler” diye konuştu.

Aykut Zor
 

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