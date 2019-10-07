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Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada
Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada - Tıkla İzle

Maltepe Cemal Bey Caddesi'nde geçtiğimiz gece yaşanan olayda, iddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların konuştuğu çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Çatışmaya karışan zanlılar araçlarını cadde üzerinde bırakarak kayıplara karışırken, caddede bulunan bir dükkana mermilerin isabet etmesi sonucu camları kırıldı.

Silahlı çatışma anları güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tartışma yaşayan şahıslar, cadde ortasında birbirlerine kurşun yağdırıyorlar, ardından koşarak kaçışıyorlar.

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