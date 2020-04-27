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Maltepe'de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

Maltepe'de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın
Maltepe'de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

Maltepe’de polis ve zabıta ekipleri, kaçak tulum üretilen bir atölyeye baskın düzenledi. Baskında yüzlerce sahte koruyucu tulum ele geçirildi.

Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın - Tıkla İzle

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak koruyucu tulum üretildiği ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Maltepe Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından tekstil atölyesine baskın yapıldı. Baskında 4 bine yakın dikilmiş sahte koruyucu tulum, 650 adet dikime hazır tulum ele geçirildi. Atölye çalışanları hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan polis kamerasına yansıyan görüntülerde, dikiş makinelerinin üzerinde üretim aşamasında tulumların bulunduğu ve kaçak üretilen yüzlerce koruyucu tulumun paketlendiği görüldü.

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