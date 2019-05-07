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Maltepe'de kağıt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Maltepe'de kağıt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Maltepe'de kağıt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Maltepe’de kağıt yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonun direksiyon kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Maltepe'de kağıt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Maltepe Ferhatpaşa Yolu üzerinde seyir halinde bulunan Arif Karakaya yönetimindeki 34 HY 9195 plakalı kağıt yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yapan kamyonun sürücüsü Arif Karakaya, direksiyon kabininde sıkıştı.

Yaralı sürücünün imdadına ise itfaiye ekipleri yetişti. Kaza nedeniyle Ferhatpaşa Yolu bir süre trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri sürücü Arif Karakaya'yı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sürücü Arif Karakaya sıkıştığı yerden dikkatli bir şekilde çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin kontrolünde sedyeye taşınarak ambulansa alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Zeki İpek - Mustafa Esen

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