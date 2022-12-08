Maltepe'de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, saat 11.30 sıralarında Maltepe'de Bağdat Caddesinde seyir halindeki otomobilde çıktı. 34 DF 589 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladığını gören sürücü yolun sağında durup otomobilden indi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin caddeyi trafiğe kapatmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yanan aracın kaputu açmak için dakikalarca uğraştı. Yanan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aykut Zor - Muharrem Çam



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