Maltepe'de kırmızı ışıkta geçti, motokuryeye çarpıp kaçtı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaptığı esnada karşı yönde seyir halinde olan motokuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaşanan olay sonrası bir süre aracından inmeyen ve olan biteni izleyen sürücü, kazayı gören vatandaşların olay yerine gelmesiyle otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Kaza sonrası vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen motokurye hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ve araç sürücüsünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam

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