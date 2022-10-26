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Maltepe'de kırmızı ışıkta geçti, motokuryeye çarpıp kaçtı

Maltepe'de kırmızı ışıkta geçti, motokuryeye çarpıp kaçtı
Maltepe'de kırmızı ışıkta geçti, motokuryeye çarpıp kaçtı

Maltepe’de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, seyir halinde olan motokuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokurye hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de kırmızı ışıkta geçti, motokuryeye çarpıp kaçtı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaptığı esnada karşı yönde seyir halinde olan motokuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaşanan olay sonrası bir süre aracından inmeyen ve olan biteni izleyen sürücü, kazayı gören vatandaşların olay yerine gelmesiyle otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Kaza sonrası vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen motokurye hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ve araç sürücüsünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam

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