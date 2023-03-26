Maltepe'de lüks otomobillere dadanan şahıslar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Otodan hırsızlık" suçu ile ilgili Maltepe ilçesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 21 Şubat 2023, 4 Mart 2023 ve 19 Mart 2023 tarihlerinde 4 ayrı lüks otomobilden toplamda 360 bin TL değerinde hayalet gösterge ve konsol hırsızlığının gerçekleştiği bilgisini edindi. Olaylarla ilgili inceleme başlatan ekipler, şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik olay yeri ve çevresini gören güvenlik kameralarını inceledi. 3 şüpheli şahsın daha önceden belirledikleri adreslerde tespitini yaptıkları araçların yanına ticari taksi ile geldikleri, bir şahsın ise motosiklet ile gelerek etrafı gözlediği, diğer 2 şahsın da çeşitli aparatlar yardımıyla araç kapılarını açtıkları ve hayalet gösterge panellerini sökerek uzaklaştıkları anlaşıldı. Çalışmaların devamında, kimlik bilgileri tespit edilen N.A, V.Ç, H.C.E isimli şüpheli şahısların olayı gerçekleştirdiği, şahsıların çaldıkları otomobil gösterge panellerini F.D. isimli şahsa sattıkları tespit edildi.

Araştırmaların devamında olayı gerçekleştiren şahıslardan H.C.E. isimli şahsın farklı bir suçtan Ceza İnfaz Kurumunda olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslardan N.A, V.Ç ve F.D isimli şahıslar 22 Şubat 2023 tarihinde Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada N.A. isimli şahsın 25 adet suç kaydının olduğu, F.D. isimli şahsın 23 adet suç kaydının olduğu ve H.C.E. isimli şahsın ise 13 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca N.A. isimli şahsın “Hırsızlık” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından aranma kaydı tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan, "Otodan hırsızlık" suçundan 23 Mart 2023 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıslardan F.D. serbest bırakılırken, N.D ve V.Ç. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Abdul Samet Kaya

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