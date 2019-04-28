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Maltepe'de magandanın galeriyi silahla taradığı anlar kamerada

Maltepe'de magandanın galeriyi silahla taradığı anlar kamerada
Maltepe'de magandanın galeriyi silahla taradığı anlar kamerada

Önceki gece silahlı bir maganda, araç alım satımı ve kiralama işi yapan bir dükkana kurşun yağdırdı. O esnada mekanın boş olması olası bir facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de magandanın galeriyi silahla taradığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Maltepe'deki Esenkent Mahallesi'nde oto alım satım ve kiralama alanında faaliyet gösteren Veli Dalveren'e ait işyeri önceki gece kurşunların hedefi oldu. O esnada galerinin boş olması olası bir faciayı önledi. Olay güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İşyeri sahibi Veli Dalveren, kurşunlardan birinin dükkanın dış duvarında kaldığını, diğer 4 merminin ise dükkanın içerisine isabet ettiğini anlattı. 4 mermiden ikisinin duvara, birinin televizyona ve birinin klimaya isabet ettiği öğrenildi.

İHA'ya konuşan Veli Dalveren, “Sabah saat 9'da gelip dükkanımı açtım. Duvardaki mermileri gördükten sonra arkamı döndüm ve camı sonradan fark ettim. Gece saat 01.30 sıralarında dükkanıma gelen şahsın yüzü kapalı. Ateş edip gidiyor. Şahsı tanımıyorum. 5 el ateş etmiş. Ben o saatte evde uyuyordum. En çok sevindiğim, akvaryum oldu. Akvaryuma mermi gelmediği için sevindim” dedi.
Polis şimdi her yerde o saldırganı arıyor.  

Mustafa Esen - Caner Evyapan

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