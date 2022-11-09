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Maltepe'de mağazadan mont hırsızlığı kamerada

Maltepe'de mağazadan mont hırsızlığı kamerada
Maltepe'de mağazadan mont hırsızlığı kamerada

Maltepe’de bir giyim mağazasına giren bir şahıs, stant üzerinde duran montu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de mağazadan mont hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya müşteri gibi gelen bir şahıs, işletme sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiği esnada kapı önündeki stant üzerinde bulunan montu çaldı. Şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra çaldığı montla hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibiyse durumu kayıtları izleyince fark etti.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam

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