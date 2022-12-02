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Maltepe'de makas atan sürücü kazaya neden oldu

Maltepe'de makas atan sürücü kazaya neden oldu
Maltepe'de makas atan sürücü kazaya neden oldu

Maltepe’de sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza alanı motosikletli bir kuryenin cep telefonuyla kaydedildi.

Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu - Tıkla İzle

Kaza, saat 22.30 sıralarında Maltepe'de sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü, aşırı yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırımlara çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sahil yolunda kısa süreli trafik oluşurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muharrem Çam - Yasin Uğur
 

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