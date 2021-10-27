Maltepe'de makas atarak ilerleyen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RN 5162 plakalı Ford markalı otomobil seyir halinde makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan 34 TCH 92 plakalı ticari taksiye arkadan çaptı. Çapmanın etkisi ile yaklaşık 100 metre sürüklenen ticari taksi yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.

Makas atan araç ise D-100 Karayolunda orta şeritte yan döndü. Arkadan gelen araçların duramaması sonucunda toplam 4 araç zincirleme kazaya neden oldu. Diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ticari taksi sürücüsü ve makas atarak ilerleyen araç içinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Belediye ekipleri kazaya karışan araçlardan yola dökülen akaryakıtı kumlama ile temizlerken polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Uzun araç Kuyrukları oluştu

Yaşanan zincirleme kazanın ardından Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü

Görgü Tanığı Vatandaş , “ Göztepe köprüsünden beri bu iki araç makas atarak geliyor sonrasında bizim ticari taksiyi sıkıştırıyor zincirleme kaza oluyor. Yaralı Bizim taksici arkadaşımız Hastanede diğer araçlarda kaç tane yaralı var bilmiyorum “ dedi.

Muharrem Çam - Mehmet Kurt

