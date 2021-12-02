İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maltepe'de 'maske' uyarısı yapan market çalışanlarına silah çeken şahıs yakalandı

Maltepe'de 'maske' uyarısı yapan market çalışanlarına silah çeken şahıs yakalandı
Maltepe'de 'maske' uyarısı yapan market çalışanlarına silah çeken şahıs yakalandı

Maltepe’de maskesiz şekilde girdiği markette kendisini uyaran maket çalışanlarına silah göstererek tehdit ve hakaretlerde bulunan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın 41 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edildi.

Maltepe'de 2 Aralık Perşembe günü Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete maskesiz şekilde giren O.K. isimli şahıs market çalışanları tarafından maske takması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine market çalışanlarına silah gösterip hakaret ve tehditlerde bulunan O.K. ardından olay yerinden ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs Altıntepe Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanana O.K. hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.