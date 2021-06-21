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Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Maltepe'de cadde üzerinde park halinde bulunan 45 bin lira değerindeki motosiklet, şüpheli şahıslar tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 45 bin lira değerindeki motosikletin yanına, başka bir motosiklet üzerinde bulunan 2 şüpheli şahıs yaklaştı.

Şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken diğeri ise çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki motosiklete yaklaştı. O esnada yoldan geçen vatandaşları fark eden şüpheliler motosikletten uzaklaşarak dakikalar sonra yeniden geldi.

Park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kıran şüpheli şahıslar çaldıkları motosikletin üzerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya

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